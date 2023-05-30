الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل ضبط سيدة تنشر فيديوهات منافية للآداب بالقليوبية

حبس سيدة
حبس سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات نشر سيدة مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات، والقبض عليها.

ونشر أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورًا متضمنًا شكوى لأحد المواطنين مدعومة بصور تضرر خلالها من قيام إحدى السيدات ببث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات.

وبالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها هاتف محمول يحوى الآثار والأدلة الرقمية الدالة على مزاولتها النشاط سالف الذكر ، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها ذلك النشاط بغرض تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية التطبيقات فيديو منافية للآداب هاتف محمول

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