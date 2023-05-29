الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طالب يمتحن بدلًا من ابن عمه المسجون فى الصف

حبس
حبس

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الإثنين، من ضبط طالب؛ لاتهامه بأداء امتحان الرياضيات في الثانوية الفنية؛ بدلًا من ابن عمه المحبوس على ذمة قضية «مخدرات وسلاح» في منطقة الصف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة العياط تضمن ورود بلاغ من الأجهزة المعينة لتأمين مدرسة العياط الثانوية الفنية بنين، تضمن القبض على طالب بالغ من العمر 17 عامًا، مقيم بدائرة قسم العياط داخل لجنة امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي الفني.

وتبين قيام طالب بالغ من العمر 17 عامًا بدخول لجنة امتحان بمدرسة العياط الثانوية الفنية بنين؛ لأداء امتحان الرياضيات بدلا من ابن عمه.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الجيزة الصف القبض لجنة إمتحان مادة الرياضيات صف الثالث الثانوي الفني

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