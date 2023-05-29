الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني لـ«صالون التنسيقية»: الحوار الوطني شهد توافقًا على ضرورة إجراء انتخابات المحليات

النائب علاء عصام
النائب علاء عصام

أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن تنسيقية شباب الأحزاب هو كيان انطلق على أساس الحوار منذ عام 2018، يجمع مختلف التوجهات والأيدلوجيات، مضيفًا أن الجميع يتحاورون ويفكرون تحت منصة واحدة، وأمامهم وطنهم فقط. 

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخرجات المحور السياسي للحوار الوطني، بعد أسبوعين من النقاشات، بهدف عرض ونقاش أبرز المقترحات والنقاشات، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن لجنة المحليات بالحوار الوطنى تشهد توافقًا على ضرورة إجراء انتخابات المحليات ولكن لم يتم الاتفاق على وضع نظام انتخابي محدد فهناك أحزاب وآراء تؤيد القائمة المغلقة المطلقة وأخرى تؤيد نظام القائمة النسبية، ورأى ثالث يطالب بالنظام الفردي.

وأضاف أنه على المعارضة أن تستفيد من فرصة وجود الحوار الوطني، وعلى الحكومة والسلطة التنفيذية أن تتجاوز العقبات التي تواجه المعارضة، في إطار السعي الجماعي لبناء الجمهورية الجديدة. 

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وشارك في الصالون؛ النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

لجنة المحليات الحوار الوطنى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب علاء عصام مخرجات المحور السياسي

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