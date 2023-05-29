الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الرياضة يكشف حقيقة بيع الأهلي وموقف زيادة تذاكر لقاء الوداد

أشرف صبحي والخطيب
أشرف صبحي والخطيب

ناشد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجماهير المصرية بضرورة الالتزام بالتعليمات الوطنية الأمنية حتى تمر مباراة الأهلي والوداد بسلام دون أي خسائر. 

 الأهلي والوداد 

وقال وزير الشباب، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ستاد القاهرة مؤمّن بأعلى درجات الأمان، فهناك كاميرات مراقبة في الاستاد بصورة مكثفة، إضافة إلى انتشار عناصر الأمن بشكل ملحوظ:"نعمل على قدم وساق لزيادة أعداد جماهير الأهلي في مباراة الأهلي والوداد عن 20 ألف متفرج ومن المتوقع أن يرتفع عدد الحضور عن هذا الرقم".

بيع الأهلي

واستطرد "لا يوجد أي صحة لما يتردد عن الرغبة في الضغط على الأهلي لبيع النادي إلى مستثمرين، أؤكد باعتباري الوزير المسؤول أن بيع الأهلي شائعة ليس لها أي أساس من الصحة".

أشرف صبحي وزير الرياضة التعليمات الوطنية على مسئوليتي صدى البلد

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