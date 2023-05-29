الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق: "البيئة" تضع خطة لتطهير منطقة الفاو من الألغام

ألغام
ألغام

أعلنت وزارة البيئة العراقية، الاثنين، عن وضع خطة لتطهير الفاو من الألغام بالشراكة مع وزارة الدفاع.

وقال مدير عام دائرة شئون الألغام في الوزارة صباح الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توجهاً حكومياً للنهوض بقطاعات مهمة في محافظة البصرة التي شهدت عمليات تطهير من الألغام، إذ إن توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الآن ينصب نحو المشاريع الكبرى في الفاو وميناء الفاو ومشروع النبراس للبتروكيمياويات وتنفيذ محطات تحلية المياه".

أضاف الحسيني أننا "وضعنا خطة لتطهير الفاو بالشراكة مع وزارة الدفاع، ونأمل بعد صدور قانون الموازنة أن يتوفر كل الدعم لهذا الموضوع وننتهي من تطهير الفاو؛ لتكون جاهزة لتنفيذ المشاريع".

وتابع: أن "لدينا خرائط كبيرة للبصرة، والفاو الآن تحتوي على قرابة 130-131 كيلومترًا تتطلب التطهير من الألغام، وسنقوم بمسح تقني وغير تقني لها، ويتوقع أن يظهر جزء من هذه المساحة خالٍ من التلوث، وسنعمل على تحديد المناطق الخطرة ومعالجتها".

ونوه، بأننا "الآن مقبلون على استخدام تقنيات جديدة إذ نستخدم تقنية التصوير الجوي الجغرافي، ونستخدم طائرات الدرون، ونحاول التعاقد مع بعض شركات لتجهيزنا ببعض الطائرات الحديثة؛ لنختصر الوقت والجهد الوطني في هذا الملف".

وأعلنت وزارة الدفاع، أمس، عن تطهير 26 مليون متر مربع من الألغام والمخلفات الحربية منذ مطلع العام، فيما أكدت تعاونها مع وزارتي البيئة والنفط؛ لتطهير الأراضي بغية المساهمة بإعادة النازحين وتمكين المشاريع النفطية.

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