الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف صبحي: نحن في دولة مؤسسات والرئيس لديه موهبة اختيار القيادات

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن من يقبل العمل العام يتحمله ما فيه من إيجابيات وسلبيات:"لا أتواني في خدمة الوطن والعمل العام عرضة للانتقاد باستمرار".

 الأهلي والوداد

أضاف صبحي، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي لديه المقدرة والموهبة الكبيرة في اختيار الشخص المناسب لكل مقعد قيادي في الدولة:"أنا صاحب قرار في دولة مؤسسات، لذا من الطبيعي أن السياسة تدخل في قرارات الرياضية".

تابع "أي فريق خرج عن نطاق حدود الدولة المصرية فهو وطني يمثل الدولة بالخارج، وفريق الأهلي يمثل مصر بالخارج في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا وزارة الشباب والرياضية تساند الأحمر بقوة ضد الوداد المغربي".

 مساندة الوزارة للأهلي

واستطرد "أساند وأدعم النادي الأهلي الذي يطالب بتواجد الجماهير في المباريات من أجل التشجيع لذا تحدثت مع محمود الخطيب في دور مجلس إدارة الأهلي لتوعية وتوجيه جماهير الأهلي بضرورة الالتزام بالتشجيع المثالي"، مضيفًا أن وزارة الداخلية حريصة على خروج مباراة الأهلي والوداد المغربي بشكل لائق.

أشرف صبحي السياسة والرياضة الاهلي والوداد على مسئوليتي صدى البلد

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