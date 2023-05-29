"أبوالغيط" يؤكد دعم الجامعة العربية للعراق فى تحدياتها

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاثنين، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، وذلك في إطار زيارة التي يقوم بها إلى مصر حيث تناول اللقاء أبرز التطورات في العراق.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء على مواصلة الجامعة العربية دعمها للعراق بمختلف مؤسساته في إطار جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار والدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالاستقرار والتقدم الذي حققه العراق على مختلف الأصعدة.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنًا الدور البناء الذي يقوم به عمار الحكيم؛ للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.