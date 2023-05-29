"تحالف الأحزاب" يصدر تقريرًا حول مشاركته فى اجتماعات لجان الحوار الوطنى

أصدر تحالف الأحزاب المصرية، تقريرًا إحصائيًا عن مشاركة رؤساء أحزاب وسياسيي التحالف فى اجتماعات لجان الحوار الوطنى.

ورصد التقرير تفاصيل مشاركته في اجتماعات لجان الحوار الوطني لخصها في السطور التالية:

أولًا: عقدت لجان الحوار الوطنى حتى الآن، وعلى مدار أسبوعين 12 جلسة فى المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والاجتماعي.

ثانيا: عقد الحوار الوطنى 24 جلسة، ناقش خلالها 14 قضية بإجمالى المحاورين بلغ 800 محاور، فى حين حضر إجمالى 2060 فردا، بالإضافة إلى 200 صحفى ومراسل فى التغطية الإعلامية وممثلى السفارات والقنصليات بما يعادل 51 ساعة انعقاد.

ثالثا : شارك من تحالف الأحزاب المصرية، أمين عام التحالف فى حضور جميع الجلسات، وتحدث فى جلسات المحور السياسى، بشأن النظام الانتخابى والمحليات والأحزاب، علاوة على قضية الصناعة فى المحور الاقتصادي.

وقدم النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، باسم التحالف تصورًا حول النظام الانتخابى بالقائمة المطلقة وتقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات، وتسلمه المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، وأيضًا رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى وكان تحالف الأحزاب المصرية، أول من قدم مشروع قانون بشأن النظام الانتخابى بموافقة التحالف، وتحفظ حزب وحيد هو حقوق الإنسان والمواطنة.

رابعًا: ووسط مشاركة هى الأوسع من بين التحالفات والأحزاب السياسية فى مصر، شارك فى الجلسات كمتحدثين ومداخلات جميع أعضاء المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية وكانت لمشاركتهم أثر واضح داخل اللجان وأيضا فى التغطية الإعلامية والصحفية، حيث كان للتحالف نسبة ٤٠% من التغطية الصحفية والإعلامية.

خامسا: شارك فى جلسات لجان الحوار الوطنى عدد كبير من قيادات وكوادر أحزاب التحالف من أبرزهم البرلمانى السابق عبد الإله عبدالحميد والنائب السابق رجب حميده والنائب السابق أحمد الضبع، وأيضا الكاتب الصحفى محمود نفادى عميد المحررين البرلمانيين بمجلس النواب والشيوخ والمتحدث الإعلامى باسم تحالف الأحزاب المصرية.

سادسا: تصدر حزب "مصر بلدى" المركز الأول فى المشاركة بالجلسات، يليه حزب الريادة ثم حزب إرادة جيل ثم حزب التحرير، ثم حزب المصريين ثم حزب حقوق الإنسان والمواطنة ثم حزب الأحرار الاشتراكيين ثم حزب الشعب الديمقراطى، ثم الحزب الاتحادى الديمقراطى ثم الحزب العربى الناصرى ثم حزب صوت مصر، ثم باقى أحزاب التحالف بنسب مشاركة متساوية.