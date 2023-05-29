الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نقلة نوعية.. "حياة كريمة" تنجح في تطوير الخدمات الزراعية بقرية أبو مناع في قنا

حياة كريمة
حياة كريمة

نقلة نوعية حققتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في قرية أبو مناع التابعة لمحافظة قنا، شملت الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لتحقيق تنمية شاملة بالقرية، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية.

وشملت جهود المبادرة الرئاسية إنشاء مكتب إرشاد زراعي ووحدة بيطرية لمساعدة المزارعين والفلاحين بقري قنا.

وفي هذا الإطار، أشاد أحد أهالي قنا عزت عبدالعزيز، بمجمع الخدمات الزراعية الذي ساعده على استغلال الأرض من خلال توفير بذور وأسمدة وماشية وآلات زراعية وغيرها، وكذا ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها، والحفاظ علي المحاصيل من الحشرات، وتنظيم زراعة الأرض واستغلالها.

وأضاف مواطن آخر يُدعى “محمود السيد”: "المجمعات الزراعية والوحدة البيطرية التي أنشأتها حياة كريمة، تساعدنا على مقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية وعلى إنتاج أنواع المحاصيل من أجل محصول صحي خالي من المبيدات وأيضا الوحدات البيطرية للاطمئنان على صحة المواشي وأخذ التطعيمات اللازمة وعملورات تدريبية وتثقيفية الفلاحين في ثري قنا".

وأكد “السيد” أن المبادرة قامت بالعديد من أعمال تطوير قرية أبو مناع قبلي بدشنا، حيث دشنت وحدة طب الأسرة، التي أنشأت لتكون في خدمة أهالي القرية بالكشف والعلاج الدوري، وتغير البنية التحتية في القري الفقيرة بمحافظة قنا وقوافل طبية مجانية وغيرها من الخدمات التي تساعد المواطنين الأكثر إحتياجًا.

وقامت المباردة بعمل خدمات كثير لأهالي قري أبومناع، مثل مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي والوحدات الصحية والبيطرية وعدد من المشروعات، ودورات ثقيفية واستغلال للمساحات الكثيرة خاصة في المناطق المتهالكة والقريبة من الجبل فى إقامة مشروعات  لحياة كريمة مثل سكن كريم ومجمعا للخدمات الطبية ووحدة طب أسرة لمساعدة الأهالي من أجل حياة كريمة وأمنة لأهالي القري الأكثر إحتياجًا بمحافظة قنا.

“حياة كريمة” قنا نقلة نوعية محافظة قنا قرية أبو مناع

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