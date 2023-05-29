الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضمانًا لاستقلاليته.. البرلمان يُناقش موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان (صور)

لجنة حقوق الانسان
لجنة حقوق الانسان

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع السفيرة  مشيرة خطاب  رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، والسفير  فهمى فايد  الأمين العام للمجلس، وبحضور ممثلي وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، لمناقشة موازنة المجلس للعام المالي "2023- 2024".

IMG-20230529-WA0009

وناقش الاجتماع مشروع موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 2023/2024، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي لحقوق الانسان متمثلة في النظر بالموازنة التي تقدمها الحكومة وفحصها ومناقشتها بشكل دقيق.

وأوصت اللجنة بالتأكد من أن الموازنة تتوافق مع الأولويات الوطنية وتلبي احتياجات المجلس لضمان استقلاليته.

IMG-20230529-WA0016
IMG-20230529-WA0011
IMG-20230529-WA0012
النائب طارق رضوان حقوق الانسان المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير فهمى فايد الإجتماع

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

حصار أزمة الدواجن.. الحكومة تنجح فى حل أزمة الدواجن بعد توفير الخامات والأعلاف

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟