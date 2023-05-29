ضمانًا لاستقلاليته.. البرلمان يُناقش موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان (صور)

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، والسفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس، وبحضور ممثلي وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، لمناقشة موازنة المجلس للعام المالي "2023- 2024".

وناقش الاجتماع مشروع موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 2023/2024، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي لحقوق الانسان متمثلة في النظر بالموازنة التي تقدمها الحكومة وفحصها ومناقشتها بشكل دقيق.

وأوصت اللجنة بالتأكد من أن الموازنة تتوافق مع الأولويات الوطنية وتلبي احتياجات المجلس لضمان استقلاليته.