الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم الإثنين، اجتماع ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونادر مكرم واحمد القوسي المسئوليين الماليين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك ومسئولى الشركة وذلك لاستعراض مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وناقش الاجتماع  رفع كفاءة التشغيل والصيانة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إن الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الاداء.

وأشارت المهندسة شيماء محمد محمد، رئيس قطاع التخطيط، إلى أن الاجتماع تناول تطبيق برنامج ماكسيمو والذى تم استخدامه لإدارة الاصول هذا بالاضافة الى تناول دور الوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى مجال ترشيد الطاقة وتقليل المياه الغير محاسب عليها وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتاهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الايزو 17025.

جدير بالذكر انه عقب الاجتماع تفقد وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مقر الخط الساخن 125 ومركز خدمة عملاء سوهاج ومقر تطبيق برنامج ماكسيمو ومشروع صرف صحى الشوكا الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة ٧٥ مليون جنيه والحاصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM ومشروع صرف صحى السلامون الممول بقيمة 50 مليون جنيه والحاصل ايضاً على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.

استراتيجية إدارة الأصول الأمريكية للتنمية الدولية التشغيل والصيانة الخدمات المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصرف الصحى بسوهاج المهندس محمد صلاح

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