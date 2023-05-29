باحث سياسي: إشادات دولية بجهود مصر تجاه اللاجئين على أراضيها

قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور الذي تقوم به مصر تجاه اللاجئين ليس جديدًا عليها، ولهذا كان هناك إشادات من كل دول العالم به، وكذلك دورها في نقل رعايا الدول الأخرى سواء من أسيا أو أوروبا بعد الأزمة السودانية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن مصر تضم 9 مليون ضيف معظمهم من الجنسيات العربية، ومنهم مايقارب مليون ونصف سوري، و5 ملايين سوداني، إضافة إلى الجنسيات اليمنية وغيرها.

%80 من اللاجئين يتلقون تعليمهم بالمجان

وأكد أن كل اللاجئين بمصر يتم التعامل معهم كمعاملة المواطنين ومصر مشهود لها بالخدمات التي تقدمها للاجئين، من خدمات تعليمية فـ80% منهم يتلقى التعليم بشكل مجاني، وكذلك الخدمات الصحية.

أشار إلى أن مفوضية شئون اللاجئين أشادت بالجهود الصحية التي تقدمها مصر للاجئين، مؤكدًا أن مصر لما تتمتع به من استقرار كانت هي الاختيار الأفضل لرعايا الدول الأخرى ليستقروا بها.