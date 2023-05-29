الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: الإثيوبي بامالاك تسيما يعلن اعتزاله عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الحكم الإثيوبي باملاك
الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تكريم الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما من خلال تعيينه لإدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا التي ستجمع الوداد البيضاوي المغربي والأهلي.

وذكر موقع (Sport 7) المغربي أن مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، ستكون آخر مباراة يديرها الحكم الإثيوبي في مسيرته التحكيمية، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام ارتأت تكريمه من خلال إعادته للساحة بعدما غاب فترة طويلة عن إدارة المباريات الكبيرة.

وكانت تقارير إعلامية مغربية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن نادي الوداد قد أعرب عن تخوفه من تعيين الحكم الإثيوبي، لإدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، كون تيسيما لم يعد يدير المباريات الكبيرة بسبب تراجع مستواه.

وسيستضيف الأهلي نظيره الوداد يوم الرابع من يونيو في تمام التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

بينما سيستقبل الوداد ضيفه الأهلي في لقاء إياب الدور النهائي، المقرر له يوم الحادي عشر من يونيو، في تمام الحادية عشرة مساءً على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باملاك تيسيما الوداد والأهلي الوداد البيضاوي المغربي

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