أيمن يونس يدافع عن طارق حشيش في أزمة التجديد لفرجاني ساسي

علق أيمن يونس عضو اللجنة المؤقتة السابقة للزمالك على أزمة تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق والدحيل القطري الحالي.

وكان فرجاني قد هاجم طارق حشيش المدير المالي السابق للزمالك واتهمه بإنه السبب في عدم تجديد عقده مع الزمالك قبل رحيله للدورى القطرى.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه على تويتر: "الاستاذ طارق حشيش لم يقصر في اي شيء كان أمين صندوق".

وتابع :"وأمين فعلا علي أموال الزمالك..فرجاني كمان عاشق للزمالك ولكن عقد قطر كان ضخم حاولنا أن نتقارب كلنا في وجهات النظر طمعا في استمرار فرجاني".

وأكمل :"و لكن القيمه التعاقديه المطلوبة بعد وصول عقد قطركانت تفوق فعلا قدرات النادي..لم يقصر أحد".

ورحل فرجاني ساسي عن الزمالك منذ موسمين وانتقل إلى صفوف فريق الدحيل القطري والذي تقدم له بعرض مغري من الناحية المالية وهو ما دفع اللاعب للتوقيع للدحيل.

غادر التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري الحالي والزمالك السابق، القاهرة خلال الساعات الماضية متجهاً إلى قطر دون عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك للاتفاق على حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن ساسي لم ينجح في التواصل مع مسؤولي الزمالك خلال فترة تواجده في مصر لحل أزمة مستحقاته مع النادي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكماً لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح اللاعب بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد.