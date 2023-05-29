لأول مرة.. مشروع تخرج في "آداب القاهرة" لمساعدة المكفوفين في رؤية الآثار

قرر عدد من طلاب آداب القاهرة أن يجدوا حلاً للمكفوفين وضعاف البصر ليشاهدوا حضارة مصر العظيمة، خاصة أن القدر لم يمكنهم من رؤية هذه الحضارة المهمة التي تلفت أنظار العالم أجمع، لذا فكر مجموعة من الشباب بالبحث عن طريقة يري بها المكفوفين رؤية آثار مصر ويكون هو مشروع التخرج الخاص بهم، خاصة أن المشروع هدفه المساعدة للاستمتاع بالأماكن السياحية والتعرف على الحضارة المصرية بكل تفاصيله.

وأكدت ندى شريف، إحدى الطالبات من أصحاب مشروع التخرج، أن السبب في اختيار المشروع دراستهن لمادة متخصصة في لغة الاشارة والبرايل: "المادة دي كان الدكتور بيشرح فيها يعني إيه كلمة اتاحة فرصة لشخص ذوى اعاقة ازاي اقدر أشوف هل فعلاً هما عندهم اتاحة في كل ما حوليهم، طب انا لو بتكلم مع حد عنده اعاقة ايه الكلام الصح اقوله وايه الكلام اللي مينفعش اقوله".

تابعت ندى، لـ"الدستور":"لو هنتكلم عن الفكرة جات ازاي فهي جات من إننا فكرنا لو إحنا قادرين نشوف ونستمتع بكل الحضارة المصرية العظيمة دي إزاى نقدر نساعد شخص كفيف في إنه يقدر يتصور القطع الاثرية مش بس كمعلومات لا كوصف الألوان والشكل والحجم، لذا قررنا عمل دليل صوتي بثلاث لغات ( الإنجليزية والإسبانية والعربية) لأهم القطع الاثرية بالقاعة الرئيسية بالمتحف، وقاعة النسيج، ودليل صوتي باللغة الاسبانية في قاعة المومياوات في المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي سيكون متاحًا قريبًا لأول مرة في مصر".

ولفتت ندى إلى أنهم قاموا بتحويل كتيبات المتحف لطريقة برايل بحيث تكون متاحة باللغتين (الإسبانية والإنجليزية) كتجربة، متمنيين العمل به لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر للاستمتاع ببلدنا مصر وأماكنها السياحية، أما عن الصعوبات التي واجهتهم :"صعوبات في النطق الصحيح لمختلف المصطلحات التاريخية، وأسماء ملوك وملكات مختلفة والعديد من العناصر الأخرى لحضارتنا، والتي كان علينا التشاور بشأنها مع المتخصصين في علم الآثار وعلم المصريات، وواجهتنا مشكلة في العثور على مكتبة طباعة ذات جودة جيدة لطباعة الكتيب بطريقة برايل، واختبار الفكرة مع الأشخاص ذو إعاقة بصرية وأيضًا مع الشخصيات العامة لتأكيد نجاح المشروع، كان من الصعب الوصول إلى عدد كبير منهم، لكننا في النهاية وصلنا إلى حلمنا وهدفنا".

قائمة الطالبات

وعن قائمة الطالبات القائمات على هذا مشروع هن:"ديانا أدهم، زينة تامر، فرح نجيب، فاطمة خالد، مايان احمد، لارا عادل، ندي شريف، هنا عادل تحت اشراف دكتور محمود أنور.

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