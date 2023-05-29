بـ11.2 مليار جنيه.. "طاقة النواب" توافق على موازنة هيئة الطاقة النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع موازنة هيئة الطاقة النووية للسنة المالية الجديدة "2023/2024"، بإجمالي 11 مليارًا 291 مليون جنيه مع التوصية بموافاة الهيئة بالاعتمادات اللازمة علي مدار السنة المالية لتنفيذ المشروع النووي المصري.

وطالب ممثل الهيئة، بزيادة الموازنة للوفاء بالالتزامات والاستثمارات، خاصة مع الجانب الروسي في إنشاء وتركيب مع استمرار إرسال معدات المفاعل النووي السلمي لإنتاج الكهرباء، وهناك خطة الرخصة تشغيل المفاعل النووي نفقات الإنشاء والتركيب.

وقال ممثل الهيئة إن الهيئة طلبت إجمالي استثمارات 21 مليار جنيه، بينما تم تخصيص 8.5 مليار جنيه استثمارات فقط، مشيرًا إلى أن المستهدف تشغيل أول وحدة بالمفاعل النووي المصري 2028، خلال العام الجاري.

وتساءل النائب حسام عوض الله، مع ممثلى وزارة المالية عن سبب عدم إعطاء هيئة الطاقة النووية الزيادة المطلوبة من جانبها في الباب السادس، ويقدر بمبلغ 21 مليار للعام المالى الجديد، وقد وتم اعتماد 8 مليارات فقط، وردت ممثلة وزارة المالية أن الموافقة تمت على 9 مليارات منها 5 مليارات تغطية النشاط الحارى، ولن يتم التقصير مع الهيئة وسوف يتم التعامل مع كل احتياجاتهم خلال العام .

كما طالب "عوض الله" بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن حجم العمالة لدي الهيئة والمشروع، والخبراء التي تتم الاستعانة بهم في المجال النووي.