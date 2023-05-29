الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

ضبط 4 سيارات محملة بـ 81 طن قمح في المنيا

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع توريد القمح بشونة سمالوط المركزية

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح بشونة سمالوط المركزية بمدينة سمالوط شمال المحافظة،  في إطار خطة المحافظة، لمتابعة موسم التوريد وإحكام أعمال التوريد، باعتبار محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.
وأثناء الجولة الميدانية لنائب محافظ المنيا بمركز سمالوط لمتابعة توريد تم ضبط 4 سيارات محملة بـ 81 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخطوط السير، تبين أنها محملة بمحصول القمح ولم يحصلوا على تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية المخصصة، ووجه نائب المحافظ، بإرسالها إلى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان “ردة” على الطريق الدائري بسمالوط، ووجه نائب المحافظ بفحص أوراقها مع مباحث التموين، وتم ضبط سيارة بها طنين و50 كيلو دقيق بلدي مدعم بهدف الاحتكار على طريق شوشة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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نائب محافظ المنيا شونة سمالوط المركزية توريد مجصول القمح ضبط 4 سيارات محملة بـ 81 طن قمح سعيد محمد رئيس مركز سمالوط الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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