الإثنين 29 مايو 2023
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محافظ القليوبية الأسبق: سلوك المجتمع هو المُحدد للقضايا البيئة

محافظ القليوبية الأسبق
محافظ القليوبية الأسبق

ألقى المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، وعضو مجلس المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة، كلمة افتتاحية خلال المؤتمر البيئي المُنعقد حاليًا، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال المستشار عدلى حسين: «إن سلوك المجتمع هو الذي يحدد ما نصل له فى قضايا المناخ، فالبيئة في اللغة هي الحال والمنزل، ودورنا حاليا أن نُعمر الأرض، ونُحسن إليها ونثمر فيها، لاسيما وأن دور رجال الدين يعتبر عنصر هام؛ لتوصيل الرسالة للمجتمع خاصة في الأقاليم».

كما ألقى الدكتور جرجس صالح، الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وعضو مجلس المركز المسيحى الإسلامى كلمة قال فيها: «حين تُقطع الأشجار كأن إنسان قُتل إنسان ويستطيع أيضُا الإنسان أن يفعل أمور كثيرة للحفاظ على البيئة، ولقد كان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية دور كبير فى نشر الوعى البيئى من خلال تعليم طلاب اللاهوت كيفية الحفاظ على البيئة والاهتمام برفع وعي الشباب».

هذا بالإضافة لكلمة ألقاها الأب رفيق جريش، عضو مجلس المركز المسيحى الإسلامى، قائلا: «أزمة المناخ تسببت في أضرار اجتماعية واقتصادية هائلة، كما تسببت الأعاصير فى تدمير المنازل والخسائر الجمة ولذلك يجب أن نلتفت جميعا للدور التوعوي الذي يجب على رجال الدين العمل عليه».

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