الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 111 متهمًا بقضية "طلائع حسم" الإرهابية لـ 23 يوليو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" الإرهابية"، لجلسة 23 يوليو للاحراز.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جرائم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

الدائرة 3 ارهاب محاكمة 111 متهم ا طلائع حسم الإرهابية

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