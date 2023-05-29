الصحة العالمية: إقليم شرق المتوسط هو الأكثر استضافة للاجئين والنازحين داخليًا

قال الدكتور أحمد المنظرى مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، فى بيان مشترك للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، إن إقليم شرق المتوسط هو أكثر أقاليم منظمة الصحة العالمية استضافةً للاجئين والنازحين داخليًّا.

وأضاف أنه أدت الأزمة الأخيرة في السودان وحده إلى نزوح 936000 شخص، عَبَرَ منهم 200000 شخص إلى البلدان المجاورة، وفي إقليم منظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا، يتنقل العديد من العمال المهاجرين المؤقتين داخل الإقليم، وبين الإقليم وبقية العالم. ويستضيف الإقليم كذلك أكثر من 11 مليون مهاجر دولي.

وقال إن هذا إنما يدلُّ على أهمية تضافُر جهود جميع البُلدان، وحتى يتسنَّى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وألَّا يتخلَّف أحدٌ عن الركب، يجب علينا تجديد خطة العمل العالمية بشأن تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين.

ولتفعيل تلك الخطة على المستوى الإقليمي، أقرت الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط استراتيجيةً إقليميةً جديدةً لتعزيز صحة وعافية اللاجئين والمهاجرين وغيرهم من السكان النازحين. ودعمت المنظمة مشروعًا عالميًّا رائدًا هو الأول من نوعه للتقييم القُطري لصحة اللاجئين والمهاجرين في تايلند، واستضافت المدرسة العالمية الثالثة للمنظمة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين في بنغلاديش في عام 2022.

ووفقًا لبند جدول الأعمال المتعلق باستراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليدي، يرحب المكتبان الإقليميان لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وجنوب شرق آسيا بمشروع قرار تمديد الاستراتيجية المقرَّرة للفترة 2014-2023 حتى عام 2025، وبإعداد مسودة استراتيجية عالمية بشأن الطب التقليدي للفترة 2034-2025، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء.

فمنذ آلاف السنين، أمدَّ الطب التقليدي المجتمعات المحلية باحتياجاتها من «الرعاية الأولية» في جميع أنحاء العالم.

لذا، فمن الأهمية بمكان أن نُعيد التأكيد على التزامنا بالاستفادة من الإمكانات الكاملة للطب التقليدي المأمون والفعال من أجل صحة الجميع وعافيتهم.

وأشار إلى أن المغرب سوف يستضيف المشاورة العالمية الثالثة للأمم المتحدة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين في يونيو من هذا العام، مشيدًا بالتزام المغرب بصحة اللاجئين والمهاجرين، أشجِّع جميع الدول الأعضاء على المشاركة الفعَّالة، وأتطلع إلى لقائكم جميعًا في الرباط.