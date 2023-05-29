الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بالمواقع الأثرية في أسوان

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بدء تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بأنواعها كافة لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية فى معابد إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بأسوان، ووقف التعامل النقدي تماماً بها، ولشركات السياحة شراء تذاكر مجمعة بالتحويلات البنكية فقط. 

وأشاد محافظ أسوان بهذه الخطوات التي تجريها  وزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير أحمد عيسى، وهو الذى يأتي متواكباً مع تطبيق منظومة التحول الرقمي التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميمها بمختلف المؤسسات والمصالح والجهات لتسهيل إجراءات تلقي الخدمات المختلفة للمواطنين، وأيضاً الزائرين من مختلف دول العالم. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد المشرف العام على شؤون السياحة والآثار بأسوان، أن وزارة السياحة والآثار أصدرت قراراً بإلغاء السداد النقدي لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان، والتحول بشكل كامل إلى السداد غير النقدي من خلال الكروت البنكية المختلفة وبطاقات ميزة. 

ولفت إلى أن أسوان تتميز بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف، وأكثر محافظة ذات طابع أثري في مصر بعد الأقصر. 

 

أسوان التحول الرقمي التحويلات البنكية المواقع الأثرية بطاقات ميزة تطبيق منظومة

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