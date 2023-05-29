الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمار الحكيم لـ"الدستور": العراق سيستفيد من خبرات مصر فى مجال الإعمار

عمار الحكيم
عمار الحكيم

أكد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، إن مصر والعراق لديهما الآليات المناسبة للتعاون ودعم بعضهما البعض، مشيرا إلى أن التجربة المصرية رائدة في الإعمار والبناء ودعم التنمية خلال السنوات الماضية.

وأضاف عمار الحكيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش مؤتمر صحفي عقده بالسفارة العراقية في القاهرة، أن العراق في بدايات انطلاقة كبيرة بعد الاستقرار الاجتماعي الذي حققه الفترة الماضية، وفي حاجة لإعادة الإعمار، وهناك تجربة رائدة للشركات المصرية الكبيرة التي أصبحت مؤثرة جدا وقادرة على الاستثمار في العراق فى هذا الشأن.

وأوضح رئيس تيار الحكمة أن المناخ الاقتصادي في العراق قوي، والتعاون الاقتصادي بين القاهرة وبغداد واعد، بجانب التعاون بين البلدين على الساحة السياسية والاجتماعية والدفاع عن مصالح الوطن العربي وتوحيد الأمة العربية. 

txt

خالد عكاشة: زيارة السيد عمار الحكيم لتطوير آفاق العمل العربى المشترك

- الرئيس السيسى يستقبل عمار الحكيم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد استقبل، أمس، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقى، ضمن زيارة يجريها إلى مصر.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنًا الدور البناء الذي يقوم به عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.

txt

عمار الحكيم: العراق حريص على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية

عمار الحكيم لعراق مصر عبد الفتاح السيسي رئيس تيار الحكمة العراقي

الأكثر قراءة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2023

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2023 عبر الدستور

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق