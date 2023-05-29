عمار الحكيم لـ"الدستور": العراق سيستفيد من خبرات مصر فى مجال الإعمار

أكد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، إن مصر والعراق لديهما الآليات المناسبة للتعاون ودعم بعضهما البعض، مشيرا إلى أن التجربة المصرية رائدة في الإعمار والبناء ودعم التنمية خلال السنوات الماضية.

وأضاف عمار الحكيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش مؤتمر صحفي عقده بالسفارة العراقية في القاهرة، أن العراق في بدايات انطلاقة كبيرة بعد الاستقرار الاجتماعي الذي حققه الفترة الماضية، وفي حاجة لإعادة الإعمار، وهناك تجربة رائدة للشركات المصرية الكبيرة التي أصبحت مؤثرة جدا وقادرة على الاستثمار في العراق فى هذا الشأن.

وأوضح رئيس تيار الحكمة أن المناخ الاقتصادي في العراق قوي، والتعاون الاقتصادي بين القاهرة وبغداد واعد، بجانب التعاون بين البلدين على الساحة السياسية والاجتماعية والدفاع عن مصالح الوطن العربي وتوحيد الأمة العربية.

- الرئيس السيسى يستقبل عمار الحكيم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد استقبل، أمس، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقى، ضمن زيارة يجريها إلى مصر.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنًا الدور البناء الذي يقوم به عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.