رغم تأكيده الإلتزام بتعاقده.. غموض مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

تحوم الشكوك حول مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، خاصة في ظل اهتمام الاتحاد البرازيلي بالتعاقد معه.

كارلو أنشيلوتي يتولى تدريب ريال مدريد منذ صيف عام 2021، ومرتبط مع الفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.



ووفقًا لما ذكره موقع جول العالمي "النسخة الإسبانية"، فإن أنشيلوتي سيستمع للعرض الأخير الذي سيقدمه الاتحاد البرازيلي من أجل التعاقد معه في منصب المدير الفني للمنتخب؛ مشيرًا إلى أن مستقبله مازال غير مؤكدًا رغم حديثه في الأسابيع الماضية عن التزامه بعقده مع النادي الملكي.



وأفاد «جول» أن المنتخب البرازيلي مازال يحاول إقناع أنشيلوتي بالموافقة على العرض، مشددًا على أن المدرب الإيطالي حسم موقفه ويريد الاستمرار مع ريال مدريد ولكن العرض البرازيلي قد يغير كل شيء.

وسبق أن أعلن إدنالدو رودريجز، رئيس الاتحاد البرازيلي، رغبته في التعاقد مع أنشيلوتي في منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي ومقتنع أنه سيحقق الأهداف المنتظرة منه.



ويرغب الاتحاد البرازيلي في الانتظار لعام آخر، رغم أن بطولة كوبا أمريكا 2024 ستلعب في الولايات المتحدة بشهر يونيو المقبل، ويريد الاتحاد أن يكون أنشيلوتي المدير الفني لفريقهم، وهم على استعداد لخوض الموسم المقبل بدون لأن الهدف الأول لهم هو أن يقودهم في بطولة كأس العالم 2026.