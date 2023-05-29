الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. البنك المركزى يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يربط، غدًا الثلاثاء، البنك المركزي ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام بمعدل ثابت بلغ 18.75%.

ويقر البنك المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بـ"الكوريدور".

العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا، بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

الأوراق المالية الحكومية الأوراق المالية العملة المحلية انخفاض طفيف المركزى المرتبطة الكوري

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