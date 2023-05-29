الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمار الحكيم: مصر الأخ الأكبر لنا وركيزة مهمة في منظومة العمل العربي

عمار الحكيم
عمار الحكيم

عقد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة العراقية بالقاهرة وذلك بعد وصوله  إلى مصر، أمس الأحد، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عمار الحكيم خلال المؤتمر الصحفي "لي الشرف لزيارة مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط".

وأضاف رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي،  أن الهدف من زيارته لمصر، التعبير عن مدى اعتزازه بالشقيقة مصر الأخ الأكبر للعرب، والتباحث مع القيادة المصرية في العلاقة بين مصر والعراق والدول العربية من ناحية أخرى.

 وأكد أن مصر ركيزة مهمة في منظومة العمل العربي، لاسيما وأن مصر لها بعد حضاري وتاريخي وكتلة بشرية وعلاقات تاريخية قوية مع العراق، كما أن مصر لها موقع استراتيجي ورمزية كبيرة، وتعد الحد الواصل بين آسيا وإفريقيا.

 - العراق نجح في تفكيك الخلايا الإرهابية والحواضن والمعسكرات

وبشان الوضع في العراق، أوضح "نشهد في العراق تطورا مهما على المستوى الأمني هناك استقرار غير مسبوق وشعور بالراحة بين المواطنين، كما نجح العراق في تفكيك الخلايا الإرهابية والحواضن والمعسكرات ومراكز التدريب ومعامل التفخيخ".

وأكد "الحكيم"،  أن هناك  تعايشا بين المكونات العراقية بشكل كبير وغير مسبوق يوحي بكثير من الثقة والاطمئنان،  وعلى المستوى السياسي هناك تفاهمات سياسية واسعة تهدف  لبناء الدولة، أما على المستوى الاقتصادي فارتفاع أسعار النفط وفر أموالا ومواردا للقيام بنهضة تنموية وعمرانية للشعب العراقي.

وشدد على أن هناك رغبة حقيقية بين الدول العربية لاستقرار العراق والاستثمار فيه، وهناك حالة من التفاهم الإقليمي على هذا.

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