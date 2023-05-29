هل يجوز تعديل فئة اشتراك العاملين المصريين بالخارج؟.. التأمينات تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قانون التأمينات الجديد، أجاز لفئة العاملين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل أو تعديل فئة الدخل إلى فئة دخل الاشتراك الأقل، وذلك بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه لا يتم التعديل إلا بعد دراسة تلك الأسباب ويكون التعديل من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل وبالالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية.

وأوضحت أن صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج يتقدم بطلب تعديل فئة الاشتراك إلى فئة الاشتراك الأعلى بشرط أداء جميع المبالغ المستحقة عليه حتي تاريخ تقدمه بطلب التعديل وقد مضي 3 سنوات في فئة الاشتراك الأقل بالضوابط الآتية:

-ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.

- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.

- ألا يقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.

-ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة.

- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

-يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك الأقل بشرط تقديم المستند الذي يثبت إنخفاض دخله عن العام السابق وعلي الأخص ما يأتي :

-كتاب من مصلحة الضرائب الذى يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة.

-صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج والتى تفيد انخفاض أجر العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (6) من هذه اللائحة.

-​تقديم طلب التعديل في ديسمبر من كل عام.

يقوم مكتب الهيئة المختص بتعديل فئة دخل الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.