تمويلات " كونتكت المالية " تقفز إلى 4.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023

كشفت نتائج الأعمال الفصلية لشركة " كونتكت المالية القابضة - أكبر مقدم للخدمات المالية غيرالمصرفية في مصر، عن نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة للشركة بنسبة سنوية بلغت 66% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 .

وقالت الشركة إن تلك النتائج القوية جاءت مدعومة بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات وشاحنات النقل وتمويل رأس المال العامل ، ما نتج عنه ارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع بمعدل سنوي 28% ليسسجل مستوى 462 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 .

وعلى صعيد قطاع التأمين، ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 73% ليبلغ 437 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بفضل النتائج القوية التي حققتها شركتيّ ثروة حياة وثروة للتأمين. وارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 43% إلى 81 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مما أثمر عن نمو صافي ربح القطاع بمعدل سنوي 35% إلى 25 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

من جانبه ، أعرب سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لــ"مجموعة كونتكت المالية القابضة " عن اعتزازه بالنتائج المالية والتشغيلية المحققة خلال الربع الأول من عام 2023، والتي هيأت الشركة لتحقيق مزيد من النمو خلال بقية العام. فقد تمكنت الإدارة من استكمال مسيرتها الناجحة خلال عام 2022 بمواصلة تنمية أعمال قطاعي التمويل والتأمين، بالإضافة إلى المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية النمو وتعظيم القيمة التي تتبناها على المدى البعيد. حيث تمكنت الإدارة من تحقيق تلك النتائج القوية وسط العديد من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بفضل مرونة الشركة وكفاءة استراتيجيات الاستثمار وخفض المخاطر التي تتبناها.

وأضاف زعتر أن النتائج التي حققتها المجموعة تعكس نمو سوقيّ تمويل السيارات وشاحنات النقل بالتزامن مع بدء تعافي تلك الأسواق بعد تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد في بداية العام.

كما شهد قطاع التمويل الاستهلاكي نموًا ملحوظًا بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة والشرائح الاستهلاكية التي تقوم بخدمتها مع إطلاق منتجات جديدة. وعلى صعيد شبكة المتاجر التابعة، يسر الشركة أن تعلن الدخول في عدد من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من العلامات التجارية الكبرى منذ بداية العام.