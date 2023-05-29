الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو الغيط يستقبل منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة السيد عبد الله دشتي المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود للحبوب.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الأمين العام وجه الشكر إلى المنسق الأممي على جهوده وفريقه لتنفيذ المبادرة ميدانيا بالرغم من الظروف السائدة والتعقيدات الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أهمية استمرارها لتعزيز استقرار سوق الغذاء العالمية والتي تشهد ارتفاعات مقلقة لأسعار المواد الأساسية.

واستمع الأمين العام  لجامعة الدول العربية، باهتمام إلى الشرح المفصل الذي قدمه دشتي حول آليات عمل المبادرة وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع طرفي النزاع.

-  المبادرة وفرت أكثر من 50 مليون طن من السلع والحبوب في السوق العالمية

وقال المنسق الأممي أن المبادرة منذ إعلانها في يوليو 2022 مكّنت من توفير أكثر من 50 مليون طن من السلع والحبوب في السوق العالمية وقد استفادت الدول العربية من ثلثها، في فترة شهد فيها معروض سلة الغذاء اضطرابات مقلقة بسبب أزمة "كوفيد 19" والحرب والجفاف.

كما أعرب أبو الغيط عن تأييده للمبادرة لما لها من أهمية كبيرة في ضمان توفير الحبوب الأساسية للدول الأكثر استهلاكا ومنها دول عربية، متمنيا أن تحظى بدعم أكبر من كافة الأطراف لضمان استمرارها، ومؤكدا في ذات السياق دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي من شأنها تعزيز استقرار سوق الغذاء العالمية وتقليل فجوة الغذاء علي المستوى العالمي.

أحمد أبو الغيط الأمانة العامة جمال رشدي المنسق الأممي أخبار جامعة الدول العربية

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