السفير رؤوف سعد: أمن الإنسان الغذائى أصبح معرض للخطر (صور)

ألقى السفير رؤوف سعد عضو مجلس أمناء المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة كلمة بمؤتمر القادة الدينيين للحفاظ على البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك فى مستهل جلسات المؤتمر بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال السفير رؤوف سعد فى كلمته: هذا المجلس المجتمع يستحق أن ينال كل الاحترام لانه بهذه التركيبة الحضارية المشرفة ينتقل من الحوار التقليدي إلى التفاعل بين الأديان، إذ يحقق نقلة فى رسالة الأديان من المجال الروحي إلى المجال العملي.

وأضاف السفير رؤوف سعد: إن أمن الإنسان مثل الماء والغذاء والطاقة أصبح معرض للخطر لذلك التعامل معها هام جدا، فالطبيعة غاضبة والتحديات التى نواجهها والمتعلقة بالقضايا الحياتية للإنسان باتت مهددة بفقدان السيطرة على الأرض.

واعتبر السفير رؤوف سعد أن تغير المناخ ساهم قد ساهم فى إفراز اللاجئ البيئى، إما نتيجة للنزاعات أو تدهور واضطراب المناخ، هذا بالإضافة للهجرة غير الشرعية نتيجة الجرائم البيئية والجور علي الطبيعة.

واختتم السفير رؤوف سعد كلمته قائلا: الإنسان مهما أخطأ لا يجب وضع كل الأسباب عليه وإنما جزء كبير منها هو التقدم الصناعى فهو سبب رئيسي للتلوث، لذلك لا تتوقف المهمة اليوم لهذا المؤتمر وإنما نحتاج ورش عمل للتطوير بالإشراف من رجال الدين ووضع مفاهيم مشتركة للحفاظ على البيئة.

وكان قد افتتح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالجميع وبحضور ممثلين عن وزارة البيئة والأزهر وبيت العائلة المصرية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في كلمته: نحن نناقش موضوع هام فى عالمنا المعاصر إذ نقابل تحدى يواجهنا جميعا، حيث تتضمن مشاكل تغير المناخ تلوث المياه والهواء بالإضافة للجفاف ونقص المياه العذبة والفيضانات بما في ذلك من تأثير على الزراعة.

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