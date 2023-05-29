الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بملوي

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية صباح اليوم الإثنين 29 مايو، لعدد من أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة، بملوي.

وشارك بجانب الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الأب تيموثاوس نبيل، راعي الكنيسة، والأب ملاك جرجس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بملوي.

ورفع الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الذبيحة الإلهية، مصليًا من أجل الرعية، وأنشطتها، وخدماتها، ومؤمينها، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم حول "سر الإفخارستيا".

وأشار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، في عظته إلى ضرورة الالتزام بسر الاعتراف، والثبات في الحياة مع المسيح، كما قدم أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، فقرات تمثيلية صغيرة حول الأسرار الكنسية، وكيفية معايشتها.

وشدد الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، على أهمية الالتزام، داخل الكنيسة، ومعايشة الفضائل المسيحية من خلال الأسرار المقدسة، كما تطرق نيافته أيضًا إلى دور الأسرة، والكنيسة في تنمية الدعوات، والتشجيع على حياة التكريس في الكهنوت، والرهبانيات، وحياة الخدمة.

وقام فريق الكورال بالكنيسة، بتقديم عددًا من الترانيم الروحية، احتفالًا بأبناء وبنات المناولة الأولى، الذين بلغ عددهم خمسة وعشرين فردًا من أبناء الكنيسة.

ومن ناحيته، قدم الأب الراعي كلمات التشجيع إلى نيافة المطران، الذي يحرص دائمًا على المساندة في الخدمة، وتنمية المواهب، كما شكر الأنبا بشارة جميع القائمين على هذا الاحتفال، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المحتفى بهم.

من ناحية أخرى قام الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بتوزيع معدات نقل البضائع على الأفراد من أبناء الإيبارشية، وذلك ببطرخانة الأقباط الكاثوليك، بطهطا.