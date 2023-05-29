خلافات أسرية تدفع أم لشنق طفلتها والتخلص من حياتها بالتجمع

كشفت التحقيقات الأولية التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، حول العثور على جثة طفلة مشنوقة وإصابة الأم بجرح نافذ بمنطقة التجمع الأول بوجود مشاجرة كبيرة ليلة أمس وخلافات أسرية دفعت الزوجة للتخلص من طفلتها ومحاولة التخلص من حياتها .

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم التحفظ على والد طفله عثر عليها مشنوقة وزوجته مصابة بجرح نافذ بمنطقة التجمع الاول لسماع أقواله ولحين تحسن الحالة الصحية للزوجة لسماع أقوالها حول ملابسات الواقعة.

تباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في العثور على جثة طفلة وإصابة والدتها بإصابات بالغة بمنطقة التجمع الأول.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لمعاينة العثور على جثة طفلة وإصابة والدتها بجرح نافذ، وأمرت النيابة باستدعاء والد الطفلة وشهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث.

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للسيدة لأخذ أقوالها حول ملابسات الواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفلة وسيدة مصابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور على جثة طفلة وإصابة سيدة بجرح نافذ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتولت النيابة التحقيق.