"صحة الدقهلية": غلق 8 منشآت طبية لمخالفتها للاشتراطات الصحية

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قامت بالمرور على 138 منشأة، منها 70 عيادة خاصة، و14 مستشفى وعيادة تخصصية، و37 مركزاً طبياً ومعملاً، تم إصدار قرارات إغلاق لـ8 منشآت طبية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، وفتح 6 آخرين.

وشدد وكيل الوزارة - في بيان اليوم - على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، منوها باستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، موجها أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بالالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين.