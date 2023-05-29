التحقيق مع المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية بينهم بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام 4 أشخاص بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع عائلته، وحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، وسؤال المجنى عليه.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بغياب نجلها "طالب"، واتهامها لأحد الأشخاص عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بأنه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه، وبين نجل عم المختطف، مقيم بدائرة مركز ايتاى البارود بالبحيرة "وحاليا خارج البلاد.



جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من المشكو فى حقه، بالاشتراك مع "3 أشخاص آخرين، لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة ولدى تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية قاموا بإطلاق سراح المختطف، وقد تم العثور عليه وبمناقشته قرر بقيام أحد المتهمين بالتواصل معه من خلال حساب "يحمل اسم نجل عمه المتواجد بالخارج" على موقع "فيس بوك" استدراجه بزعم تسليمه أوراق ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه، ولدى وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز، قاموا باصطحابه بسيارة "ملك وقياده أحدهم" لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة واستولوا على "هاتفه المحمول" ، وإطلاق سراحه عقب ذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم إلقاء القبض عليهم وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بخطف طالب إلى مكان نائي وهتك عرضه بعد إيهامه بتعليمه القيادة على التوك توك، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد سالمان، والمستشار محمود سلامه شرف الدين، وسكرتير الجنايات عادل عزت.



ترجع أحداث القضية رقم 23453 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ بقيام المتهم بخطف المجني عليه بالتعدي عليه بدائرة القسم.



