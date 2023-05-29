الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حوافز وتيسيرات للمستثمرين.. 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات مع خصم يصل لـ75% على الغرامات

محمد عبد الكريم
محمد عبد الكريم

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم استمرار العمل بالقرار رقم ١٣٣/ ٢٠٢٣م والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية في إطار التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج.

وتضمن القرار مد فترة تقدم المستثمرين ٣ شهور جديدة للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار بدءًا من تاريخ الإعلان الجديد عن المد وفقًا للقواعد المنظمة.

ويشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح ٦ أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من ٥٠% من الغرامات المقررة -إن وجدت-  مع إمكانية تقسيط  المتبقي حتي ٣ سنوات، أو خصم ٧٥ ٪؜ من الغرامات عند الدفع الفوري بشرط الإلتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني. 

ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة له.

ودعت الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من الحوافز المقررة بعد مد العمل بها.

استمرار العمل أصحاب المشروعات استفادة استمرار الانتاج

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