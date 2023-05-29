الشباب والرياضة بدمياط تنظم قوافل رياضية في مختلف الألعاب بقرى "حياة كريمة"

أكد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط الدكتور وليد الشاذلي، تنظيم قوافل رياضية في مختلف الألعاب بقرى "حياه كريمة" وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وأوضح الشاذلي - في بيان اليوم الاثنين - أن هذا التنظيم يأتي ضمن فاعليات القافلة الرياضية للقرى الأكثر احتياجا والتي لا يتوفر بها خدمات رياضية، وذلك في مختلف الألعاب حيث يتم توزيع مشروبات وجوائز على الفائزين والمشاركين.

وأشار إلى أن القوافل تهدف إلى تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، مؤكدا أهمية الرياضة للشباب لتفريغ طاقتهم في أمور مفيدة للجسم والعقل والصحة وإبعادهم عن طريق الإدمان والتطرف، وتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة الرياضية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمحافظ الدكتورة منال عوض.