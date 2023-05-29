الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسن الرداد يعود للسينما ويؤجل مسلسله "محارب" إلى نهاية العام

حسن الرداد
حسن الرداد

أجل  الفنان حسن الرداد تصوير مسلسله الجديد “محارب” إلى نهاية العام الجاري وذلك للمرة الثانية، بعدما قام بتأجيله منذ فترة وخروجه من شهر رمضان الماضي.

وأرجع الرداد، أسباب تأجيل تصوير مسلسله الجديد للمرة الأولى، إلى أن العمل ذو ميزانية كبيرة نظرًا للمشاهد المعتمدة على مجاميع وجرافيك كبير، وهو ما لم يسعفه الوقت فيه لإنهاء تصويره قبل شهر رمضان الماضي، إلا أنه كان قد أعلن أنه سيقوم بتصويره هذه الفترة، لكن تعاقده على عمل جديد جعل العمل حبيس الأدراج مرة أخرى.

ويجري حسن الرداد هذه الفترة التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "بلوموندو" على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى منه خلال الأيام القليلة المقبلة، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي، ومن المقرر عرضه في صيف 2023، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن باقي النجوم المشاركين في العمل، وقد بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات أماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم «تحت تهديد السلاح» وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، عباس أبوالحسن، من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقى، إنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» في أجواء من الإثاراة والدراما، وكان مرشحا لبطولته كل من هاني سلامة وياسمين رئيس، لكن بسبب انشغالهما بأعمال أخرى لم يشاركا فيه.

وتدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» في أجواء من الإثاراة والدراما، وكان مرشحا لبطولته كل من هاني سلامة وياسمين رئيس، لكن بسبب انشغالهما بأعمال أخرى لم يشاركا فيه.وتدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» في أجواء من الإثاراة والدراما، وكان مرشحا لبطولته كل من هاني سلامة وياسمين

التحضيرات النهائية الأيام القليلة النجوم المشاركين المخرج ياسر سامي المشاركي المشاهد الأولى تصوير مسلسل هر رمضان تهديد ا تحض هاني سلامة

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