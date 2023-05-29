الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 211 مخالفة و6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. 

 و أسفرت الحملات، اليوم الاثنين، عن تحرير 211 محضر تموينيا متنوعا ما بين 104 محاضر مخالفات مخابز، و 107 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه  من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، كانت تحرير محضر جنح مركز قويسنا ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية تيمور لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

 كما تم تحرير محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة لحيازته كمية قدرها 5 طن دقيق فاخر بدون مستندات ومجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب شركة لإنتاج الدواجن بناحية الخطاطبة بمركز السادات، لقيامه بتجميع كمية قدرها 200 لتر سولار بدون مستندات ومجهولة المصدر ودون موافقة الجهات الرقابية المختصة .
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

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