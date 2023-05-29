الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يبحثان تذليل عقبات مشروع الـ 30 مليون بيضة

محافظ القليوبية ورئيس
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، اجتماعاً بمقر مشروع الـ 30 مليون بيضة لتذليل العقبات على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون لزيادة الإنتاجية والاستغلال الأمثل بزراعة المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع، وذلك بحضور نخبة من أساتذة جامعة بنها بكليتي الزراعة والطب البيطري، وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة 

وناقش الاجتماع استغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لاقامة مشروعات زراعية عليها، تسهم في تمويل المشروع والاكتفاء الذاتي من تصنيع الأعلاف داخل المشروع.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، إلى آراء الحضور في كيفية رفع مستوى إنتاج المشروع والوصول للاكتفاء الذاتي منه بالإضافة إلى أنواع الزراعات التي يمكن زراعتها في المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع والتي ستساهم بشكل كبير في الإكتفاء الذاتي للمشروع، وتحصيل عائد من تلك الزراعات المثمرة موجها بضرورة البدء بزراعة المساحات المتواجدة داخل المشروع بمحاصيل مثمرة تعود بالنفع ورفع مستوى المشروع من خلال العائد من تلك الزراعات.

 وتجدر الإشارة إلى أن المساحات والمتخللات من الأراضي الموجودة بالمشروع تصل مساحتها إلى 20 فدان، كذلك العمل على رفع كفاءة مصنع العلف  للمساهمة فى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية، مع ضرورة المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن لتعظيم الإستفادة من المشروع، موضحاً أن هذا المشروع هو مشروع حيوي وداعم لمواطني المحافظة عن طريق تقديم بيض المائدة بأسعار مخفضة عن السوق المحلي داعماً من المحافظة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، كما يُساهم المشروع في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

الدكتور جمال سوسة الطب البيطري القطاع الداجني اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية جمال سوسة رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها مشروعات زراعية مشروع 30 مليون بيضة

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