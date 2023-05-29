الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يشهد عقد قران ولي عهد الأردن.. كل ما تريد معرفته عن قصر زهران

ولى عهد الاردن والانسة
ولى عهد الاردن والانسة رجوة

يُعد قصر زهران من القصور المميزة فى الأردن ومن المقرر أن يشهد حفل زفاف ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، حيث تستعد الأردن جميعها لحفل زفاف ولى عهد الأردن على الآنسة رجوة.

وتكشف الدستور خلال السطور المقبلة أهمية هذا القصر ومعلومات عنه.

قصر زهران هو قصر أردني بُني عام 1957 واستضاف العديد من المناسبات الملكية، مثل حفل زفاف الملك عبد الله الثاني بن الحسين وملكة الأردن رانيا العبدالله  بالإضافة إلى ذلك أقيم الاحتفال بزواج ولي العهد حمزة إلى الأميرة نور في القصر في مايو 2004.

 في عام 1959 كان القصر مسرح اللقاء بين شاه بلاد فارس (إيران) وملك الأردن ويقع القصر في شارع زهران في الأردن.

قصر زهران يتشابه مع قصر رغدان من حيث ارتفاع البناء وبساطة التصميم الداخلي واستُخدم القصر لإقامة الملكة الوالدة زين الشرف (جدّة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، وزوجة الملك طلال)، حتى وفاتها في عام 1994 ، وظلّ القصر بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسيم.

وفي أغسطس 2022، أعلنت العائلة المالكة الأردنية، العام الماضي أن ولي العهد الأمير حسين سيتزوج من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.. وسيتم الزواج في يونيو 2023.. وبدأت في الظهور مع العائلة المالكية الأردنية بشكل متكرر خلال هذا العالم 2023.

          

رجوة هي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وزوجته عزة السديري عائلة أخوال الملك سلمان بن عبد العزيز وولدت بالرياض في 28 أبريل 1994، وهي الأصغر بين أربعة أشقاء.

التصميم الداخلى الأمير الحسين بن عبد الله الاستعدادات الاستعداد الاميرة العائلة المالكة العائلة المالك العديد من المناسبات

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