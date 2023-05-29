"القاهرة الإخبارية": انفجارات عنيفة فى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوجود انفجارات عنيفة في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، اليوم، بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن استعدادهما لبحث إمكانية الموافقة على تمديد اتفاق الهدنة الحالي التي انتهت، اليوم الإثنين.

يأتي هذا في وقت تبادل فيه الطرفان القصف الجوي والمدفعي في ضاحية الحلفايا شمالي الخرطوم بحري.

من جهتها، أكدت نقابة أطباء السودان ارتفاع وفيات الأزمة منذ بداية الاشتباكات منتصف أبريل الماضي لـ866 حالة وفاة، و3721 حالة إصابة.