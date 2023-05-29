الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صالون الأربعاء يناقش "عظامي شفافة وهذا يكفي" لـ فتحي عبد السميع

فتحي عبد السميع
فتحي عبد السميع

يستضيف صالون الأربعاء الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، فى تمام الساعة السابعة مساء 31 مايو الجاري، بمركز الإبداع الفنى في ساحة دار الأوبرا، الشاعر فتحي عبد السميع ومناقشة ديوانه "عظامي شفافة وهذا يكفي".

ومن المقرر أن يحاوره الناقد الدكتور أحمد عمار أستاذ الأدب بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، والناقد الدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب جامعة قناة السويس.

فتحي عبد السميع من مواليد محافظة قنا، ويعتبر أحد أبرز شعراء الصعيد، حيث شارك في عدة جماعات أدبية مثل "جماعة أدبية" ،و"جماعة أفراس"، كما شارك فى تحرير عدد من المجلات الأدبية غير الدورية في الصعيد مثل مجلة "بردية"، "الجنوبي"، و"أفراس"، كما عمل أيضاً أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورة "المشهد الشعري" عام 2009 ، أمين عام مؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد عام 2011، و منسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، عضو مجلس إدارة مركز "الثقافة اللامادية" بجامعة جنوب الوادي، وله العديد من المقالات والقراءات النقدية في دوريات مختلفة، كما ُترجمت بعض نصوصه إلى الإنجليزية ، والألمانية بالورشة الإبداعية ببرلين بالاشتراك مع معهد جوتة ضمن مختارات الشعر العربي.

وحصل فتحي عبد السميع على العديد من الجوائز منها: المركز الأول في المسابقة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1994، جائزة القوات المسلحة عن قصيدته "صلاة العابر"، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية 2015 ، كما وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2016.

ويعتبر صالون "حديث الأربعاء" أحد أهم الأنشطة التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية، حيث يستضيف كبار الشخصيات الأدبية والنقدية والفنية، وتديره د. شهد مختار.

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قطاع صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية الأوبرا مركز الابداع الفني الشاعر فتحي عبد السميع عظامي شفافة وهذا يكفي

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