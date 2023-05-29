الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مرسى علم

المحطة
المحطة

افتتحت اليوم  أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية المياه في مرسى علم. تبلغ طاقة الإنتاج اليومية للمحطة 300 متر مكعب من المياه المعالجة بمعامل ملوحة أفضل بنسبة 42% مقارنة بمصادر المياه التقليدية الأخرى في المنطقة، وهي تمثل زيادة في الإنتاج بنسبة 50% عن السعة المستهدفة.

جرى تشييد المحطة بموجب اتفاق WPA (اتفاقية شراء المياه) مع منتجع البحر الأحمر للغوص والسفاري- مرسى شجرة (Red Sea Diving Safari – Marsa Shagra)، والذي يُعد من أقدم المنتجعات في منطقة البحر الأحمر، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستعمل الشركة المنفذة كرم ووتر  على تلبية كامل احتياجات المنتجع المائية على مدار العام، من خلال توفير  المياه بسعر تنافسي “يقل بنسبة 25% عن متوسط أسعار السوق”.

تشكل تكلفة الطاقة المطلوبة لتشغيل المحطة ما يقرب من 40% من التكلفة الإجمالية لعملية تحلية المياه، كما أن استخدام الطاقة الشمسية عوضًا عن أي مصدر آخر يوفر مصدرًا متجددًا للمياه ذو تكلفة أقل وبأسعار تنافسية.. تدفع هذه التكنولوجيا نحو نمو وتوسع أكبر في مجال تحلية المياه، والذي لطالما مثلت التكلفة المرتفعة العقبة الأساسية أمامه.. حاليًا يتم إنتاج 30% من استهلاك الطاقة بالمحطة من الطاقة الشمسية التي تنتجها شبكة مرسى علم الشمسية من كرم سولار ، بينما تهدف الشركة إلى الوصول إلى 100% في خلال العقد المقبل.

وتلتزم الشركة المنفذة بتوفير المياه العذبة النظيفة في المنطقة، لتصبح رائدة في السوق من خلال تقديم حلول أرخص وأفضل جودة للعديد من العملاء بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة الكرم للمياه الاستثمار في البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب التي ستسمح بتوصيل المياه المحلاة مباشرة إلى العملاء ، مما يلغي الحاجة إلى شاحنات المياه. يمكن أيضًا استخدام المياه المحلاة للأغراض الزراعية، ودعم المجتمع الزراعي المحلي. تهدف الشركة إلى المساعدة في إنشاء مجتمعات مستدامة من خلال ضمان حصول الجميع على مياه نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة.

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