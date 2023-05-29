الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد سليم: دعم الرئيس السيسى لمكتبة الإسكندرية أكبر تشجيع للقائمين عليها

محمد سليم
محمد سليم

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة ، وتأكيده أنها تتكامل مع مساعي الدولة لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وتأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم واحترام ثقافات كل الشعوب إضافة إلى إعلان الرئيس السيسى دعم الدولة الكامل، ودعمه شخصيًا للمكتبة ولدورها المهم بمثابة أكبر تشجيع للقائمين على هذا الصرح الثقافى والتنويرى الكبير.

وأشاد "سليم" فى بيان له أصدره اليوم، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى خلال لقائه المهم مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، خاصة تأكيده على أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عمل المكتبة، وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة، وأنماط التعليم المبتكرة، فضلًا عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية، مع العمل على تعميم دور المكتبة في هذا الصدد، ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي.

وأكد الدكتور محمد سليم، على الاهمية الكبيرة لحرص الرئيس السيسي خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء، حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري، إذ تعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وتابع: وأعربوا عن بالغ تشرفهم بعضويتهم في مجلس أمناء هذا الصرح المتميز، موجهاً التحية والتقدير لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية على تأكيدهم للرئيس السيسى على بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية في نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة.

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