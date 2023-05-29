الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع عاملين بتهمة التعدي على فرد أمن خاص بإحدى المولات

مول
مول

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيق في واقعة قيام عاملين بالتعدي على فرد أمن خاص بإحدى المولات التجارية، وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض فرد أمن خاص بمول تجاري، في مدينة 6 أكتوبر، لاعتداء وإصابته بكسر بالجمجمة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

 

بإجراء التحريات تبين أن عاملين بالمول، تشاجرا مع المصاب واعتديا عليه، مما أسفر عن إصابته نتيجة خلافات بينهم.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

النيابة العامة بأكتوبر التعدي على فرد أمن المولات التجارية أمن الجيزة

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