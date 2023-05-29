الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. أرباح "فوديكو" تنمو 88% خلال الربع الأول

البورصة
البورصة

أظهرت القوائم المالية لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو"، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 88% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 7.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.91 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 38.35 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 22.87 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

يشار إلى أن الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سجلت صافي ربح بلغ 9.72 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 9.55 مليون جنيه خلال 2021، وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 101.55 مليون جنيه، مقابل 67.27 مليون جنيه في 2021.

الأشهر الأولى الإسماعيلية القوائم المالية العام الحالي قوائم للصناعات الغذائية لقوائم المالية للصناعات

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