الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يناقش إجراءات الحماية والأمان لسلامة طلاب الثانوية والمشاركين في الامتحانات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه التقى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سارة عبدالفتاح مدير التأمين الصحي، وذلك لاستعراض آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية وجهود القطاع الطبى من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب بلجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة البالغ عددها 13 لجنة بكافة مدن ومراكز المحافظة. 

واستعرض وكيل تعليم مطروح، خلال اللقاء سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين تعليم مطروح والقطاع الصحي بالمحافظة مناقشا إجراءات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية.

ووجه وكيل تعليم مطروح، مدير مديرية الصحة بتوفير الرعاية الصحية للمعلمين المشاركين فى العملية الامتحانية ووفق ما يستجد من حالات طارئة.

 

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى تقديم كافة أوجه الدعم، مؤكدا استعداد مديرية الصحة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم الطبي بكافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة.

 

الاستعدادات النهائية الرعاية الصحية للطلاب الشهادة الثانوية العامة اللجان الامتحانية امتحانات الشهادة الثانوية العامة تعليم مطروح

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