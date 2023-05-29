مطارا الغردقة وشرم الشيخ يسجلان أعلى معدل تشغيل بالمطارات السياحية

شهد كل من مطار الغردقة وشرم الشيخ الدوليين أعلى معدل تشغيل بالمطارات المصرية السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي، واستقبل مطار الغردقة الدولي ما يقرب من 3 ملايين و250 ألف راكب بإجمالي 22 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة قدرها 30.5% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي.

وقد شهد مطار شرم الشيخ الدولى استقبال 2 مليون و250 ألف راكب بإجمالي 16 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة 28% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لاستقبال الموسم الصيفي لهذا العام، وفي ضوء الزيادة الملحوظة التي تشهدها المطارات بمناطق الجذب السياحي المصري.

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي ضيوف المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقية البالغ عددهم 4000 مشارك من حوالي 81 دولة من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية الأفارقة، وجاء مطار شرم الشيخ من بين أفضل المطارات فى إفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للسائحين، وذلك وفقًا للتقرير السنوى الذى أصدره المجلس الدولي للمطارات «ACI» حول أداء صناعة الطيران فى إفريقيا خلال عام 2022، وهو ما يعد إنجازًا لقطاع الطيران.

- "الغردقة الدولي" الخامس ضمن أول 10 مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب

وحصل مطار الغردقة الدولي على المركز الخامس وفقًا لتصنيف القائمة التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات "ACI" ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب، وفقًا للأعداد المتزايدة للركاب، والذي يؤكد حصول الراكب على أفضل تجربة سفر من مطار الغردقة بما يتماشي مع أعمال التطوير بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بطاقة تستوعب 7.5 مليون راكب سنويًا، لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار 13 مليون راكب سنويًا للقضاء تمامًا على أي تكدس أو ازدحام، وكذلك إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازٍ للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.

جدير بالذكر أن مطار الغردقة قد شهد طفرة قوية في أعداد الركاب بحصوله على المركز الأول على مستوى المطارات في عدد الركاب والطائرات للشهر الثالث على التوالي، بعد أن نجح في تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى نجاحه في اعتماد وتجديد شهادة اعتماد الأيزو 9001- 2015، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وتعليمات سلطة الطيران المدني المصري ECAA .