الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في رابع زيارة لإفريقيا خلال عام.. سيرجي لافروف يصل العاصمة الكينية

لافروف
لافروف

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في زيارة عمل إلى العاصمة الكينية  نيروبي، في رابع زيارة يقوم بها لافروف للقارة الإفريقية خلال عام.

وكانت آخر مرة زار فيها الوزير الروسي كينيا قبل 13 عاما، في عام 2010، وذلك وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها سيرغي لافروف للقارة الإفريقية خلال عام، فقد زار وزير الخارجية الروسي في يوليو الماضي مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، وبعد ستة أشهر، بشهر يناير، توجه الوزير إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير زار مالي وموريتانيا والسودان.

لافروف نيروبي كينيا الوزير الروسي أفريقيا

الأكثر قراءة

مقتل شخصين وإصابة آخر جراء غارات بطائرات مسيرة فى الزاوية بليبيا

المعارضة الاسبانية تعلن تحقيقها مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية

خلال الفترة المقبلة.. "محلية النواب" تعقد جلسات متواصلة لمناقشة ملف تراخيص البناء

كوريا الشمالية تبلغ اليابان أنها ستطلق قمرا صناعيا في الأسابيع المقبلة

روسيا تشن موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى