في رابع زيارة لإفريقيا خلال عام.. سيرجي لافروف يصل العاصمة الكينية

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في زيارة عمل إلى العاصمة الكينية نيروبي، في رابع زيارة يقوم بها لافروف للقارة الإفريقية خلال عام.

وكانت آخر مرة زار فيها الوزير الروسي كينيا قبل 13 عاما، في عام 2010، وذلك وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها سيرغي لافروف للقارة الإفريقية خلال عام، فقد زار وزير الخارجية الروسي في يوليو الماضي مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، وبعد ستة أشهر، بشهر يناير، توجه الوزير إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير زار مالي وموريتانيا والسودان.