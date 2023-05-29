الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تشن موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف

الهجمات على كييف
الهجمات على كييف

شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف، في الساعات الأولى من صباح  اليوم الاثنين، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز، وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن قوات الدفاع أسقطت أكثر من 40 هدفاً.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد قال مسؤولون إنه لم تقع أي أضرار كبيرة أو إصابات في كييف في ما كان الهجوم الجوي الخامس عشر الذي تشنه روسيا على المدينة منذ بداية مايو والثاني خلال الليل على التوالي وبنفس الكثافةـ وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليجرام: "ليلة أخرى صعبة للعاصمة".

- روسيا تعلن اعتراض صواريخ ستورم شادو البريطانية وهيمارس الأمريكية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم السبت، إن القوات الروسية اعترضت صاروخي كروز بعيدي المدى، من طراز ستورم شادو كانت بريطانيا قدمتهما لأوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن الوزارة قالت أيضًا إنها اعترضت صواريخ هيمارس وهارم أمريكية الصنع ذات مدى أقصر، وأسقطت 19 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت صحيفة كوميرسانت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طائرتين مسيرتين شنتا هجومًا على خط أنابيب دروجبا النفطي بمنطقة تفير الروسية السبت.

روسيا كييف طائرات مسيرة كروز

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