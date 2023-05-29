الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الروسى فى لندن: الحكومة البريطانية قررت تدمير العلاقات الطويلة مع موسكو

السفير الروسي في
السفير الروسي في لندن أندري كيلين

قال السفير الروسي في لندن أندري كيلين، إن الحكومة ا لبريطانية دمرت هيكل العلاقات بين روسيا والمملكة المتحدة من خلال اتخاذ موقف متشدد للغاية بشأن أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه "أمر مؤسف".

وأضاف كيلين في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية عبر موقعها الإلكتروني: "يؤسفني أن المملكة المتحدة اتخذت هذا الموقف المتشدد، لدينا علاقات طويلة جدًا مع المملكة المتحدة، لكن للأسف قررت لندن تدمير بنية هذه العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، والإنسانية بشكل خاص، وكذلك على كافة الأصعدة الأخرى".

وأضاف السفير الروسي: "العلاقات بين روسيا والمملكة المتحدة ترجع إلى نحو 450 عامًا، وهناك روابط بين الناس، وعلاقات بين عائلاتنا الملكية، لكن في الوقت نفسه هناك جهود يتم بذلها لتدمير كل هذه العلاقات في يوم واحد".

كان كيلين أعرب عن أسفه في وقت سابق، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، لأن لندن لعبت دورًا رائدًا في تمديد وتصعيد الصراع المستعر في أوكرانيا.

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